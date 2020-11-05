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أخبار محلية > الحكم صدر خلال 5 أيام فقط.. تزويج فتاة بخاطبها بعد ثبوت عضلها من والدها
05/11/2020   10:09 م

الحكم صدر خلال 5 أيام فقط.. تزويج فتاة بخاطبها بعد ثبوت عضلها من والدها

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كشفت وزارة العدل عن تزويج فتاة بخاطبها بعد ثبوت عضلها من والدها، وذلك خلال 5 أيام فقط من تقديمها شكوى برفضه تزويجها من عدة خاطبين وطلبها نقل ولاية التزويج إلى القاضي.

وبينت أنه بعد حضور خاطب الفتاة إلى المحكمة وتأكيده رغبته في الزواج منها تحققت المحكمة من عضلها ورضاها بالخاطب، وعدم حضور المدعى عليه “الوالد” إلى المحكمة، قررت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي لتزويجها لمن رضت به.

وأشارت إلى أن قرار تنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل فيها. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه في هذه الحالة امتنع المدعى عليه عن أمر واجب عليه، ورضيت المدعية بالخاطب وأقامت البينة على عضل والدها.

الحكم صدر خلال 5 أيام فقط.. تزويج فتاة بخاطبها بعد ثبوت عضلها من والدها

أخبار محلية
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