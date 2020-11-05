نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية” تحذر من التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء.. وتوضح عقوبة المخالفة
05/11/2020   10:10 م

“الداخلية” تحذر من التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء.. وتوضح عقوبة المخالفة

+ = -
651

قالت وزارة الداخلية إنها ستعاقب أي تجمع عمالي داخل المنازل، أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، لخمسة أفراد فأكثر بمعاقبة المنشأة أو المسؤول في المرة الأولى بغرامة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى معاقبة الحضور بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثانية تعاقَب المنشأة بغرامة 100 ألف ريال، والأشخاص الحاضرون بـ10 آلاف ريال، وفي حال التجمع للمرة الثالثة، تضاعَف العقوبة على المنشأة كما في المرة الأولى، ويحال المسؤول عنها للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو تسبب للنيابة العامة.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيعاقَب بإبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه، أما في حالة إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، فعقوبتها عن المرة الأولى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثانية بالإغلاق ستة أشهر. وفق “أخبار 24”.

وناشدت الوزارة الجميع إبلاغ الجهات المختصة عن أي تجمعات مخالفة، ومكان حدوثها، وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض بالإبلاغ على رقم 911.

“الداخلية” تحذر من التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء.. وتوضح عقوبة المخالفة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120298.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.