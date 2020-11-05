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أخبار محلية > نزاهة: التحقيق مع مواطن استغل ثغرة في نظام “هدف” وصرف أكثر من 39 مليون ريال لحسابات مواطن
05/11/2020   10:12 م

نزاهة: التحقيق مع مواطن استغل ثغرة في نظام “هدف” وصرف أكثر من 39 مليون ريال لحسابات مواطن

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صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يتضمن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف تم صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها للدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ (٣٩.٨٠٦.٩٩١) ريال.

وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لهدف وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية.وفق “أخبار 24”.

نزاهة: التحقيق مع مواطن استغل ثغرة في نظام “هدف” وصرف أكثر من 39 مليون ريال لحسابات مواطن

أخبار محلية
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