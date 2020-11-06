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أخبار محلية > “وزير السياحة”: نستعد لإطلاق مهرجان شتاء السعودية ونتطلع إلى استقبال أشقائنا الخليجيين للاستمتاع به
06/11/2020   10:25 ص

“وزير السياحة”: نستعد لإطلاق مهرجان شتاء السعودية ونتطلع إلى استقبال أشقائنا الخليجيين للاستمتاع به

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قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن المملكة بصدد إطلاق مهرجان شتاء السعودية، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى استقبال الأشقاء الخليجيين للاستمتاع به.

وأوضح الخطيب أن الفرصة أصبحت متاحة بعد فتح المطارات والمنافذ البرية، بالإضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بدخول المملكة.

وقال: “سعدنا بافتتاح أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، ليكون جسراً لنقل الخبرات في مجال تطوير العمل السياحي”، داعياً إلى وضع استراتيجية خليجية للسياحة لقيادة بقية المنطقة إلى المستقبل. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجلس التعاون، لإعادة النظر في آليات العمل السياحي المشترك بين دول المجلس، ولتفادي الآثار السلبية لفيروس كورونا في المنطقة.

“وزير السياحة”: نستعد لإطلاق مهرجان شتاء السعودية ونتطلع إلى استقبال أشقائنا الخليجيين للاستمتاع به

أخبار محلية
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