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أخبار محلية > بالفيديو.. “المرور”: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات سيطبق في جميع المناطق منتصف 2021
06/11/2020   10:27 ص

بالفيديو.. “المرور”: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات سيطبق في جميع المناطق منتصف 2021

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كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، عن تعميم استخدام الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق بمختلف مدن المملكة بحلول منتصف العام المقبل 2021.   

وقال البسامي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المرحلة الأولى لرصد هذا النوع من المُخالفات ستبدأ بعد أسبوع في الرياض والدمام وجدة، على أن يتم التوسع بالمدن الأخرى خلال الشهور المقبلة.   

ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق وتوظيف التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن رصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة سينعكس إيجاباً على تقليل زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحـوادث على الطرق.   وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “المرور”: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات سيطبق في جميع المناطق منتصف 2021

أخبار محلية
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