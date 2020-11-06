نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شخص يروي كيف خدعه تاجر سيارات مُستعملة وباع له مركبة عليها 151 مفوضاً
06/11/2020   10:29 ص

بالفيديو.. شخص يروي كيف خدعه تاجر سيارات مُستعملة وباع له مركبة عليها 151 مفوضاً

+ = -
1262

روى شخص مُتضرر من عمليات بيع السيارات المُستعملة، قصة خداع تعرّض له من قبل تاجر سيارات مُستعملة خلال شرائه سيارة في الدمام، مشيراً إلى أنه لجأ في النهاية إلى الجهات المعنية والقضاء للحصول على حقه.   

وقال الشخص المُتضرر ويدعى جابر الشهري، إنه اشترى مركبة مُستعملة من أحد الأشخاص، وفحصها في حينها واطمأن على حالة الهيكل الخارجي والمحركات الخاصة بها.   

وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في اليوم التالي دخل على برنامج “موجز” لمعرفة تفاصيل المركبة، مشيراً إلى أنه صدم بعدما اكتشف أن المركبة عليها 151 شخصاً مفوضاً، وقراءة العداد لها نحو 464 ألف كم.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن التاجر أبلغه عند شرائها بأنها سارت 188 ألف كم فقط، موضحاً أنه تواصل مع التاجر للحصول على حقه وإعادة المركبة دون جدوى، ليضطر إلى اللجوء للجهات المعنية والقضاء.  

 

بالفيديو.. شخص يروي كيف خدعه تاجر سيارات مُستعملة وباع له مركبة عليها 151 مفوضاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120328.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.