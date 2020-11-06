هذه أفضل الطرق لضمان النجاح لمعلمي رياض الأطفال “عن بُعد”

قدم مختصون عدة طرق يمكن للمعلمين اتباعها في التدريس للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وتحديداً رياض الأطفال.
وتضمنت الطرق السبع وفقاً لـ “مكة”، توفير بدائل ترفيهية لتعليم الأطفال بدلاً من النظر للشاشة، وكذلك بناء علاقات جيدة مع عائلات هؤلاء الأطفال.
وشملت تلك الطرق:
ـ البحث عن اتجاهات للتعامل مع الأطفال:
يمكن للمعلم اتباع الصور ومقاطع الفيديو التي ترسلها العائلات عن أطفالهم للبحث عن الاتجاهات الخاصة بشخصيات هؤلاء الأطفال.
ـ توفير بدائل لشاشة الجهاز:
لا يجب اعتماد المعلمين على الشاشة فقط في تعليم الأطفال بهذه السن، ولكن يمكن للمعلم البحث عن بدائل أخرى مثل طلبه من الطلاب بناء سيارات باستخدام صناديق من الورق المقوى.
ـ الاعتماد على شراكة العائلات:
يستوجب على المعلمين إشراك عائلات الأطفال في عمليات التعليم، ومن ثم يجب جعل حضور الاجتماعات الافتراضية أمراً طوعياً بالنسبة لهم. وفق “أخبار 24”.
ـ بناء علاقات مع أسر الأطفال:
يزيد بناء العلاقات مع العائلات من فرص نجاح المعلم في التدريس وتعليم الفئات السنية الصغيرة.
ـ الاستفادة من التكنولوجيا:
يساهم الاعتماد على أشخاص لديهم دراية بالتكنولوجيا في تطوير المحتوى الذي يقدمه المُعلم في زيادة التفاعل معه.
ـ عدم التحامل على النفس:
لا يجب أن ينظر المعلم لنفسه بسوء في حال عدم اهتمام الأطفال خلال الاجتماع الافتراضي.