وزير التعليم يزور أول مدير لجامعة أم القرى للاطمئنان على صحته

بادر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أمس (الخميس)، بزيارة أول مدير لجامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى السابق، الدكتور راشد الراجح، في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.
وكان في استقبال الوزير والوفد المصاحب له، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وأفراد أسرة آل راجح.
واطمأن آل الشيخ على صحة الدكتور “الراجح”، داعياً الله له بالشفاء، وشاكراً له جهوده المخلصة خلال مسيرة عطرة أفناها خلال 40 عامًا في خدمة وطنه.
وكان وزير التعليم، قد التقى أمس، منسوبي جامعة أم القرى، وأجرى معهم حوارًا مفتوحًا، لبحث فرص التعاون المشترك، لتأسيس مراكز بحثية وأوعية نشر متخصصة للبحث العلمي، للاستفادة من الأنظمة والمنصات التقنية.
وفق “أخبار 24”.