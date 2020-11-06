نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “العويران” يتدخل لإبقاء نجم الشباب داخل أسوار النادي
06/11/2020   1:36 م

“العويران” يتدخل لإبقاء نجم الشباب داخل أسوار النادي

+ = -
1730

كشف لاعب نادي الشباب السابق سعيد العويران، عن اقتراب النجم عبدالله الحمدان من التجديد مع النادي، بعد أن تدخل لتقريب وجهة النظر بين الأطراف.

وقال العويران إن النادي وعده خيرًا بحسم أمر الحمدان قريبًا، موضحًا وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن اللاعب متفهم ومتجاوب عروض النادي.

وأضاف نجم الشباب السابق، أنه سيجتمع بكل الأطراف لتوقيع عقد التجديد، حيثُ يتمنى أن يقفل هذا الملف قريباً، مبينًا أن همه الأول بقاء اللاعب في النادي، لأنه سيكون مستقبل الهجوم السعودي قريبًا ولا أريد أن يغادر أسوار النادي الأبيض.

وأشار إلى أن النادي حريص على بقاء الحمدان وغيره من نجوم الفريق، مبينًا أنه دخل بين إدارة خالد البلطان والمهاجم الحمدان ووالده بعد التواصل معهم لتقريب وجهة النظر بين الأطراف، لضمان بقاء اللاعب في ناديه.

“العويران” يتدخل لإبقاء نجم الشباب داخل أسوار النادي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120357.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.