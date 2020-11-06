“العويران” يتدخل لإبقاء نجم الشباب داخل أسوار النادي

كشف لاعب نادي الشباب السابق سعيد العويران، عن اقتراب النجم عبدالله الحمدان من التجديد مع النادي، بعد أن تدخل لتقريب وجهة النظر بين الأطراف.
وقال العويران إن النادي وعده خيرًا بحسم أمر الحمدان قريبًا، موضحًا وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن اللاعب متفهم ومتجاوب عروض النادي.
وأضاف نجم الشباب السابق، أنه سيجتمع بكل الأطراف لتوقيع عقد التجديد، حيثُ يتمنى أن يقفل هذا الملف قريباً، مبينًا أن همه الأول بقاء اللاعب في النادي، لأنه سيكون مستقبل الهجوم السعودي قريبًا ولا أريد أن يغادر أسوار النادي الأبيض.
وأشار إلى أن النادي حريص على بقاء الحمدان وغيره من نجوم الفريق، مبينًا أنه دخل بين إدارة خالد البلطان والمهاجم الحمدان ووالده بعد التواصل معهم لتقريب وجهة النظر بين الأطراف، لضمان بقاء اللاعب في ناديه.