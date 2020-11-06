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اخبار رياضية > رسمياً.. وزير الرياضة يُعلن استضافة المملكة لـ “فورمولا 1”
06/11/2020   1:37 م

رسمياً.. وزير الرياضة يُعلن استضافة المملكة لـ “فورمولا 1”

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أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استضافة المملكة لسباق فورمولا1.

وأوضح رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إلى أن السباق سيكون على كورنيش جدة نوفمبر 2021.

وأتم رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، تصريحاته بـ :”باسم كل محبي رياضة السيارات وعشاقها نرحب بفورمولا 1 في جدة، شكراً لقيادتنا ولوطننا على هذا الدعم الذي منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي ننتظركم في يوم 21 نوفمبر 2021″. وفق “أخبار 24”.

 وكانت المملكة استضافت خلال العامين الماضيين العديد من الأحداث العالمية مثل كأس السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم، المصارعة الحرة WWE، سباقات فورمولا ورالي داكار وغيرها من الأحداث.

رسمياً.. وزير الرياضة يُعلن استضافة المملكة لـ “فورمولا 1”

اخبار رياضية
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