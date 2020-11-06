“أمانة الشرقية” تغلق 192 منشأة وتضبط 12988 مخالفة في الأسواق والمولات بسبب عدم التقيُّد بالاحترازات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية نحو 153513 جولة صحية، و1638 جولة مشتركة مع القطاعات ذات العلاقة (التجارة، والشرطة، وهيئة الغذاء والدواء، والموارد البشرية)، منذ بدء جائحة “كورونا” حتى منتصف ربيع الأول الحالي.
وأسفرت الجولات عن ضبط 4375 مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، و12988 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 في الأسواق والمراكز التجارية، ومصادرة قرابة 152 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية وغيرها، وإزالة 875 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.
كما أغلقت الأمانة خلال هذه الجولات 192 منشأة، بسبب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في حين بلغت مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر 5652 مخالفة، وبلغ عدد المواقع التي جرى غسلها وتطهيرها وتعقيمها 200 ألف موقع، فيما أصدرت 7789 شهادة صحية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أنه تم رصد 928 مخالفة تتعلق بحالات تكدس في مساكن العمالة، و605 مخالفات لمزاولة الأنشطة غير المستثناة.