من حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الاستسقاء ماذا يفعل؟ “المطلق” يجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن وصل إلى المسجد بعد انتهاء المصلين من صلاة الاستسقاء.
وقال المطلق، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، إن على المرء في هذه الحالة صلاة ركعتين.
وأضاف أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة الاستسقاء في بيته أو في مزرعته أو في المرعى، مؤكداً أن صلاته حينها ستكون صحيحة، كما يجوز قول دعاء الاستسقاء في هذه الأماكن . وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | من أتى المسجد أو المصلى وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء فماذا يفعل؟
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب. pic.twitter.com/JYo0swgyHT
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 6, 2020