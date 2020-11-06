“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار رعدية في مدن أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، الرياض، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ11 ظهرًا اليوم حتى الـ6 مساءً، وفي مكة المكرمة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
كما نبهت الأرصاد من أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على عدد من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مبينة أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهرا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من ضباب يصاحبه تدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة والجوف، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.