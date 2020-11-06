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أخبار المناطق > “حرس الحدود” يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في البحر الأحمر
06/11/2020   3:54 م

“حرس الحدود” يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في البحر الأحمر

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تمكنت فرق الإنقاذ بحرس الحدود من إنقاذ بحار هندي في عرض المياه بالبحر الأحمر، بعد إخلائه طبيًا إلى أحد المستشفيات بمحافظة جدة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار هندي الجنسية، في العقد الرابع من عمره، إلى إخلاء طبي عاجل.

وأضاف أنه جرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID). وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للبحار الهندي مستقرة.

“حرس الحدود” يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في البحر الأحمر

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