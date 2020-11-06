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أخبار محلية > “المرور”: قيادة المركبة بلوحات غير واضحة مخالفة وعلى أصحابها طلب إعادة إصدارها
06/11/2020   3:55 م

“المرور”: قيادة المركبة بلوحات غير واضحة مخالفة وعلى أصحابها طلب إعادة إصدارها

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حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، مؤكدةً أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب على صاحب المركبة تقديم طلب إعادة إصدارها.

وتأتي تنبيهات الإدارة ضمن إرشادات أخرى أطلقتها لتوعية مرتادي الطريق بأبرز المخالفات المرورية لتجنبها، والتي منها استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

وأكدت أن استخدام هذه اللوحات يعد مخالفة مرورية، ويُعاقب عليها بغرامة تتراوح قيمتها من 1000 إلى 2000 ريال إضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة، مناشدة قائدي المركبات باستخدام اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح.

وفق “أخبار 24”.

“المرور”: قيادة المركبة بلوحات غير واضحة مخالفة وعلى أصحابها طلب إعادة إصدارها

أخبار محلية
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