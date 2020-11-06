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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية لمتـضرري زلزال تركيا
06/11/2020   9:29 م

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية لمتـضرري زلزال تركيا

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وجّه خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للمتـضررين من الأشقاء في تركيا، بعد الزلزال الذي ضـرب بحر إيجة مؤخراً، مسبباً أضـراراً كبيرة بولاية إزمير.

ويأتي ذلك امتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقاً من حرص خـادم الحرمين على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وكان زلزال قد وقع يوم الجمعة الماضي بقوة 6.6 على مقياس ريختر، وقد أسفر عن مقـتل وإصابة العشرات في ولاية إزمير التركية، وهـدم مبانٍ سكنية. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية لمتـضرري زلزال تركيا

أخبار محلية
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