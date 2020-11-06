نجحت المملكة على مدى عامٍ كاملٍ في استضافة اجتماعات قمة دول مجموعة العشرين افتراضيًا على شاشة واحدة، لتكون سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ.
وأظهرت المملكة، خلال الدورة التي تترأسها من قمة مجموعة العشرين، إمكانات متطورة تقنيًا لاستضافة القمة الاستثنائية خلال ظروف جائحة كورونا التي يمر العالم بها.
وقدمت المملكة، خلال ترؤسها للقمة، مبادرات وإسهامات دعمت من خلالها الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من خطط التنمية العالمية واستدامة قطاعات حيوية وتقنية لتعزيز النمو وريادة الشباب. وفق “أخبار 24”.
#خاص_SBA: لأول مرة في التاريخ وبرئاسة المملكة.. قادة دول مجموعة العشرين يجتمعون افتراضياً عبر شاشة واحدة.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/O2kv2J9twP
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 6, 2020