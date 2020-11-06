كشفت وزارة الحج والعمرة أعداد المسجلين في تطبيق “اعتمرنا” والمصلين في المسجد الحرام مع نهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين.
وأوضحت أن ما يقرب من 2 مليون شخص قاموا بالتسجيل في تطبيق “اعتمرنا”، كما بلغ المصلون في المسجد الحرام 900 ألف مصلٍّ.
وبلغ عدد طالبي السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه قرابة 132 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة 83 ألفاً تقريباً.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين تدريجيًا كانت قد بدأت منذ أيام قليلة، حيث استقبلت المملكة عددا من أفواج المعتمرين القادمين من الخارج على مدى الأيام القليلة الماضية.
وفق “أخبار 24”.