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أخبار المناطق > حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة
06/11/2020   9:36 م

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل حائل، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتشمل أيضا السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشارت في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16- 42 كم/ساعة، وتُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بمكة المكرمة بـ 36 درجة مئوية، فيما تُسجل أدنى درجة في القريات بـ 22 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة

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