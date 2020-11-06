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أخبار محلية > بعد انتهاء مدة العزل.. الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة
06/11/2020   9:39 م

بعد انتهاء مدة العزل.. الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

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توجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة اليوم إلى الحرم المكي الشريف استعدادا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن.

وبلغ عدد المعتمرين ٨٩ معتمراً قادمين من جمهورية إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%. وفق “أخبار 24”.

وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الأحد الماضي، حيث تتضمن المرحلة الثالثة للعمرة، التي بدأت يوم 1 نوفمبر، السماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يومياً.

بعد انتهاء مدة العزل.. الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

أخبار محلية
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