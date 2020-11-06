الوليد بن طلال يُشيد بإدارة فهد بن نافل بهذه الكلمات.. ورئيس الهلال يرد

أشاد عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، بإدارة ناديه تحت قيادة فهد بن سعد بن نافل.
وغرد الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الجمعة):”فهد الحمدلله الهلال تحت إدارتك الرزينة في أيد أمينة جداً جداً؛ خاصة بعد تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال أول عام من انتخابات مجلس إدارته الحالي برئاستك الواثقة المميزة”.
ورد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على تغريدة الأمير الوليد بن طلال، بإعادة نشرها على حسابه الشخصي، مُذيلاً إياها بتعليق:”سيّدي الوالد.. الحمدلله على فضله وتوفيقه.. والحمدلله على وجودك داعمًا طوال عقود من الزمن استطاع خلالها الهلال الاستمرار في الزعامة على مختلف الأصعدة بفضل من الله ثم بدعمكم، ودعم رجالات الهلال وجهد أبناءه وبإذن الله القادم أجمل”. وفق “أخبار 24”.
سيّدي الوالد.. الحمدلله على فضله وتوفيقه.. والحمدلله على وجودك داعمًا طوال عقود من الزمن استطاع خلالها #الهلال الاستمرار في الزعامة على مختلف الأصعدة بفضل من الله ثم بدعمكم، ودعم رجالات الهلال وجهد أبناءه💙وبإذن الله القادم أجمل🙏🏼https://t.co/1ZsxtYKqjt
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) November 6, 2020