حقق فريق الهلال فوزاً مهماً أمام نظيره الاتفاق، بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتقدم الهلال في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 10 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 6 في المركز السادس.

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

الهلال يتصدر جدول الدوري بثنائية في الاتفاق

وفق “أخبار 24”.