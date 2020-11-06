حقق فريق الهلال فوزاً مهماً أمام نظيره الاتفاق، بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وتقدم الهلال في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 10 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 6 في المركز السادس.
د25’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@Alhilal_FC يفتتح التسجيل عن طريق سالم الدوسري .#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/IWcV44xWiL
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020
د63’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@Alhilal_FC يضيف الهدف الثاني عن طريق أندري كاريلو .#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/Rr2s2Ra7dn
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020
وفق “أخبار 24”.