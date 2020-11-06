بعد توجيه خادم الحرمين.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف نوعية المساعدات التي ستقدم لضحايا زلزال تركيا

كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الحطيني، اليوم الجمعة، نوعية المساعدات التي سترسلها المملكة لضحايا زلزال إزمير في تركيا.
وقال، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إن المملكة ستركز بالدرجة الأولى على المساعدات الطبية والإيوائية، مؤكدًا أن ذلك سيعتمد على تقدير الاحتياجات المطلوبة هناك.
وأشار إلى أن المركز في الوقت الحالي بمرحلة تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الإنسانية الضرورية، ثم يبدأ العمل لوضع خطة عاجلة ومحكمة لسد هذه الاحتياجات وتقليل معاناة المتضررين من الزلزال. وفق “أخبار 24”.
وكانت مدينة إزمير قد تعرضت لزلزال بقوة 6.6 ريختر، الأمر الذي أسفر عن مقـتل وإصابة العشرات من السكان وهدم عدد من المنازل.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد وجه، في وقت سابق من اليوم، بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الزلزال في تركيا.
فيديو | مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعدات #المملكة لضحايا زلزال #إزمير في #تركيا ستركز على الجانب الطبي بالدرجة الأولى #الإخبارية pic.twitter.com/Wq11zBKxmF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2020