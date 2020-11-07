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أخبار المناطق > تنبيهات بأمطار على مكة وجازان.. وأجواء الشرقية تتأثر بالضباب
07/11/2020   7:01 ص

تنبيهات بأمطار على مكة وجازان.. وأجواء الشرقية تتأثر بالضباب

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (السبت) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان.   

وأوضح النظام، أن منطقة مكة المكرمة وتحديداً الليث وجدة ورابغ ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة ستتواصل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. 

ونوه بأن تلك الحالة ستؤثر حتى السابعة من مساء اليوم على الدائر والريث وفيفا وهروب في منطقة جازان.  

وحذّر من تأثر أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الأحساء والجبيل والخبر والخفجي، وكذلك الدمام والقطيف بالضباب حتى ساعات الصباح.  وفق “أخبار 24”.

تنبيهات بأمطار على مكة وجازان.. وأجواء الشرقية تتأثر بالضباب

أخبار المناطق
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