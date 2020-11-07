نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏في تجربة حية .. “البيئة” توضح الفرق بين استهلاك الحطب المحلي ‏والمستورد
07/11/2020   1:06 م

‏في تجربة حية .. “البيئة” توضح الفرق بين استهلاك الحطب المحلي ‏والمستورد

+ = -
976

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة الاحتطاب من ‏الشجر المحلي لما له من آثار مدمرة على البيئة، إذ يهدد باندثار ‏الغطاء النباتي.‏

وأوضحت عبر رسالة توعوية خلال مقطع فيديو، أظهرت فيه ‏الفرق بين الحطب المحلي والمستورد، ولماذا الدعوة لشراء ‏المستورد، مبينة أنه يتم اقتطاعه من غابات بها مئات الآلاف من ‏الأشجار، أما في المملكة فعدد الأشجار قليل ومهددة بالانقراض.‏

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار فهي مصدر أساسي ‏للرعي والاستظلال، أما في البيئات الغنية بالغابات فهي مصدر ‏مكمل، كما أن نموها إلى ارتفاع 5 أمتار يأخذ 3 سنوات، في حين ‏يأخذ في المملكة 15 سنة.‏وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن كلا الحطبين متقاربان في الرائحة وقوة الاشتعال، ‏لكن احتطابهم يختلف في العواقب والتداعيات.‏

‏في تجربة حية .. “البيئة” توضح الفرق بين استهلاك الحطب المحلي ‏والمستورد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120500.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.