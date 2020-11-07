“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم أُلقي القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لتورطهم في حـوادث مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية بالرياض امتهنوا جمع أموال بطرق غير مشروعة ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة، كما ألقي القبض أيضًا على 15 شخصاً بمحافظة الرس تورطوا بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية وسرقة المركبات.
كما تم الإطاحة بمواطنين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستعرضان بسلاح ناري كان بحوزتهما ويطلقان النار في الهواء داخل أحد الأحياء وفي الطرق العامة بالرياض، وضبط 3 مواطنين يتورطون في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة بالقنفذة.
كما ألقي القبض على 4 أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات بالرياض، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، كما تم القبض على مواطن قام بصدم دورية مرور عمداً محاولاً الهرب من الموقع بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وفي واقعة أخرى، أُلقي القبض على مواطن امتهن استدراج قائدي مركبات خدمات التوصيل وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية وأجهزة الجوال وسلب المارة في الرياض، كما تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بالقنفذة تورطوا في مشاجرة جماعية نتيجة مشادة كلامية فيما بينهم.
في قبضة رجال الأمن.
#تم_القبض pic.twitter.com/rx6dMo1H6L
— الأمن العام (@security_gov) November 7, 2020