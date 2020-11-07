بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح غداً

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.
وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة. وفق “أخبار 24”.
ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية إلى تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26 /3 /1442هـ.