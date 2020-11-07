دراسات توصي بهذه الأعشاب للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة

أكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن أول إجراء وقائي للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة، هو القضاء على مسببات الغازات في النظام الغذائي، ومنها تناول الفاصوليا والبصل والبروكلي.
وأظهرت عدة أبحاث وفقًا لصحيفة “إكسبريس” أن العلاجات العشبية قد تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.
الزنجبيل
تشير الدراسات إلى أن تناول كبسولات الزنجبيل من 1 إلى 1.5 غرام يوميا مقسمة على جرعات قد يخفف الغثيان، ويسرع من إفراغ المعدة، وتخفيف اضطراب الجهاز الهضمي، وتقليل التقلصات المعوية والانتفاخ والغازات.
الشيح
كشفت الدراسات عن أن كبسولات الشيح المجفف التي تزن غراما واحدا، قد تمنع أو تخفف عسر الهضم أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، فهي تعزز إفراز العصارات الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم الصحي وتقليل الانتفاخ . وفق “أخبار 24”.
المليسة
ثبت أن شاي الترنجان (أو شاي عشبة المليسة)، المصنوع عن طريق نقع الأجزاء النباتية من نبات المليسة أو الترنجان المخزني، يساعد في التخفيف من آلام الانتفاخ.
وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن شاي الترنجان قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الخفيفة، بما في ذلك الانتفاخ والغازات، بناء على استخدامه التقليدي.