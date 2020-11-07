نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > دراسات توصي بهذه الأعشاب للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة
07/11/2020   8:35 م

دراسات توصي بهذه الأعشاب للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة

+ = -
911

أكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن أول إجراء وقائي ‏للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة، هو القضاء على مسببات ‏الغازات في النظام الغذائي، ومنها تناول الفاصوليا والبصل ‏والبروكلي‎.‎

وأظهرت عدة أبحاث وفقًا لصحيفة “إكسبريس” أن العلاجات ‏العشبية قد تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي‎.‎

الزنجبيل

تشير الدراسات إلى أن تناول كبسولات الزنجبيل من 1 إلى 1.5 ‏غرام يوميا مقسمة على جرعات قد يخفف الغثيان، ويسرع من ‏إفراغ المعدة، وتخفيف اضطراب الجهاز الهضمي، وتقليل ‏التقلصات المعوية والانتفاخ والغازات‎.‎

الشيح

كشفت الدراسات عن أن كبسولات الشيح المجفف التي تزن غراما ‏واحدا، قد تمنع أو تخفف عسر الهضم أو عدم الراحة في الجزء ‏العلوي من البطن، فهي تعزز إفراز العصارات الهضمية، والتي ‏يمكن أن تساعد في تحسين الهضم الصحي وتقليل الانتفاخ‎ . وفق “أخبار 24”.

المليسة

ثبت أن شاي الترنجان (أو شاي عشبة المليسة)، المصنوع عن طريق نقع ‏الأجزاء النباتية من نبات المليسة أو الترنجان المخزني، ‏يساعد في التخفيف من آلام الانتفاخ‎.‎

وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن شاي الترنجان قد يخفف من ‏مشاكل الجهاز الهضمي الخفيفة، بما في ذلك الانتفاخ والغازات، ‏بناء على استخدامه التقليدي‎.‎

دراسات توصي بهذه الأعشاب للتخفيف من آلام انتفاخ المعدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120536.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.