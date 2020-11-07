جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل التنويه بمكافأة المبلغين عن المخالفات الضريبية، مبينة أنها تمنح الشخص مكافأة مالية بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.
وأوضحت الهيئة أن المكافأة تُقدر بألف ريال كحد أدنى، ومليون ريال كحد أقصى، مشيرة إلى أن المكافأة تُمنح للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة، وتحصيل المبلغ منها.
وأشارت إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات الضريبية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة GAZT.GOV.SA، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على ضمان السرية التامة لمعلومات المبلغ.
وفق “أخبار 24”.