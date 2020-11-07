نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بافتعال عطل يمنع خروج النقود.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض
07/11/2020   8:38 م

بافتعال عطل يمنع خروج النقود.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض

+ = -
820

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المحافظات.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد تورطهم في ارتكاب جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبالغ أثناء عملية السحب ثم الاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

بافتعال عطل يمنع خروج النقود.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120545.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.