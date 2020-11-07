بافتعال عطل يمنع خروج النقود.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المحافظات.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد تورطهم في ارتكاب جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبالغ أثناء عملية السحب ثم الاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.