لديه نبوغ في الفيزياء والرياضيات.. قصة طالب يعاني من “متلازمة العباقرة” و”قياس” يعيق تحقيق حلمه

وقف اختبار قياس حاجزا أمام أحد الطلاب المصابين بالتوحد في تحقيق حلم دخول الجامعة، رغم نبوغه في الرياضيات والفيزياء، بسبب مشكلته في عسر القراءة.
وأوضحت والدة الطالب خالد القصير أن ابنها ظهر عليه النبوغ في الرياضيات ويقرأ أرقاما كبيرة منذ سن مبكرة ومهتم بالفيزياء وعلم الفلك ويحلل النظريات.
وأضافت، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن معلميه أجمعوا على أنه نابغة ولكن في الاختبارات التحريرية تنخفض درجته، لعدم وجود طريقة شفهية تناسب وضعه.
وبينت أنها تقدمت 6 مرات لقياس عندما كان في نهاية أولى ثانوي لتمهد لهم أن ابنها يحتاج قارئا، وكانوا يرفضون، ويتعللون بأن نظامهم لا يوجد فيه ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لرئيس هيئة تقويم التعليم، الدكتور حسام عبد الوهاب، ووافق لها على اختبار ابنها بوجود قارئ، وبعد الاختبار أحرز 79، مبينة أنهم حاولوا أن يُختبر ثانياً لأنهم واثقون من إحراز درجة أكبر، إلا أن ذلك رُفض، بحجة أن ذلك غير ممكن في ظل أزمة كورونا، على الرغم من أن الاختبار الأول كان أيضاً في عز أيام الفيروس.
من جانبه، أكد الطالب خالد القصير أنه واثق من تحقيق درجة أعلى في امتحان قياس ولكنهم وقفوا أمام تحقيق طموحه لدراسة التخصص الجامعي الذي يريده.
فيديو | “خالد” طالب يعاني من “متلازمة العباقرة” لم يتوقف عن الاهتمام بموهبته بالفلك.. واختبار #قياس يقف كعثرة أمامه.. تعرف على القصة#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/ExFdSLnbrw
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 7, 2020