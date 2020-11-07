حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ (الأحد) في مناطق المملكة.
وتوقّعت الهيئة استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها.
كما توقّعت الأرصاد أن تؤثر الحالة المطرية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك. وفق “أخبار 24”.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في طريف والقريات.