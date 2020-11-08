بايدن يلقي أول خطاب بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا.. ماذا قال؟

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالعمل على توحيد الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة إحياء الطبقة الوسطى، وكذلك إعادة إحياء الاقتصاد من خلال السيطرة على “كورونا”.
وقال بايدن قبل قليل في أول كلمة له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إن 74 مليون ناخب صوتوا له، مشدداً على أنه لن يدعو للانقسام وسيمثل كل الولايات.
ولفت إلى أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لدونالد ترامب، مشدداً على ضرورة أن يتعاون الجمهوريون والديمقراطيون من أجل رفعة أمريكا.
وأشار إلى أنه سيعمل على تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس “كورونا”، مؤكداً أنه مطالب بالعمل على احتواء الفيروس وبناء العدالة والقضاء على العنصرية. وفق “أخبار 24”.
وأبدى احترامه وتقديره لجميع الأمريكيين بمن فيهم أصحاب الأصول الأفريقي، لافتاً إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.
بدورها اعتبرت نائب الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس، أن انتخاب بايدن هو بمثابة فجر جديد للولايات المتحدة.
ونوهت إلى أن المشاركة القياسية في الانتخابات نجحت في حماية نزاهة الديمقراطية، مبينةً أن المشاركين في الانتخابات اختاروا الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة.
فيديو | كلمة نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس#الإخبارية #الانتخابات_الأميركية pic.twitter.com/1Fs6EWCQ55
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 8, 2020