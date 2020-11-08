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أخبار الخرج > بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالخرج الأحد القادم
08/11/2020   10:34 ص

بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالخرج الأحد القادم

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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم ، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة الخرج ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط : (https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.sp?L=AR). ‏

ودعت الجامعة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ .

بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالخرج الأحد القادم

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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