نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رسالة الفوز على القادسية.. ماذا قال “فيتوريا” للاعبي النصر قبل المباراة؟
08/11/2020   1:06 م

رسالة الفوز على القادسية.. ماذا قال “فيتوريا” للاعبي النصر قبل المباراة؟

+ = -
612

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، رسالة إلى لاعبي فريقه، وذلك قبل انطلاق مباراة القادسية، والتي أُقيمت مساء اليوم السبت وانتهت بفوزه بهدفين دون رد.

ونشر حساب النصر الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو للمدرب روي فيتوريا، عن بُعد، وهو يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق قبل مباراتهم اليوم ضد القادسية، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وقال “فيتوريا” في حديثه للاعبين: “لدينا الإمكانيات أن نفوز بالمباراة.. نحن النصر.. ونستحق أن نكون محظوظين وموفقين، ولكن لا بد أن نعمل جيداً ونجتهد.. بحكي معكم في ظروف صعبة ولكن علينا أن نركز في المباراة ونستمتع بها بشكل كبير”. وفق “أخبار 24”.

وغاب روي فيتوريا إضافة إلى مساعديه وعدد من اللاعبين عن حضور المباريات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ويخضعون جميعهم للعزل الصحي.

رسالة الفوز على القادسية.. ماذا قال “فيتوريا” للاعبي النصر قبل المباراة؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120607.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.