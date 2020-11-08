رسالة الفوز على القادسية.. ماذا قال “فيتوريا” للاعبي النصر قبل المباراة؟

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، رسالة إلى لاعبي فريقه، وذلك قبل انطلاق مباراة القادسية، والتي أُقيمت مساء اليوم السبت وانتهت بفوزه بهدفين دون رد.
ونشر حساب النصر الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو للمدرب روي فيتوريا، عن بُعد، وهو يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق قبل مباراتهم اليوم ضد القادسية، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
وقال “فيتوريا” في حديثه للاعبين: “لدينا الإمكانيات أن نفوز بالمباراة.. نحن النصر.. ونستحق أن نكون محظوظين وموفقين، ولكن لا بد أن نعمل جيداً ونجتهد.. بحكي معكم في ظروف صعبة ولكن علينا أن نركز في المباراة ونستمتع بها بشكل كبير”. وفق “أخبار 24”.
وغاب روي فيتوريا إضافة إلى مساعديه وعدد من اللاعبين عن حضور المباريات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ويخضعون جميعهم للعزل الصحي.
في اجتماعـه باللاعبين عصـر اليـوم
روي فيتوريا يتحدث : نحن #النصر 💛#النصر_بمن_حضر 🙏 pic.twitter.com/3E1XuQXo7M
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 7, 2020