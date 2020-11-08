علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على نظيره القادسية، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
وقال “الفراج” خلال حلقة برنامجه “الدوري مع وليد” السبت: “حقيقة فوز النصر على القادسية رغم غياب 13 لاعبًا، ما بين إصابات وكورونا، يجعل أن نقدم للنصر التحية والتقدير”.
وأضاف “الفراج”: “غياب 13 لاعبًا إضافة إلى مدرب الفريق، ويفوز النصر على القادسية بثنائية ويتقدم بخطوة إلى الأمام، في جدلو الترتيب، من الـ14 إلى الـ13.. ألف مبروك وعودته للانتصارات وهذا يعطي القوة للدوري وللديربي القادم أمام الهلال”.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: اليوم فوز #النصر على القادسية رغم ظروفه القاسية يستحق التقدير.. غياب 13 لاعب إضافة إلى مدرب الفريق ويفوز ويتقدم بخطوة إلى الأمام.. ألف مبروك للنصر وعودته للانتصارات وهذا يعطي القوة للدوري وللديربي القادم أمام الهلال.#SBC pic.twitter.com/FYehGHYVd2
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 7, 2020
وفق “أخبار 24”.