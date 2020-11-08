الكشف عن سبب غياب لاعب الهلال “المفرج” عن مواجهة الاتفاق

كشفت تقارير صحفية، اليوم (الأحد)، عن سبب غياب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، متعب المفرج، عن قائمة مواجهة فريق الاتفاق.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الرياضية”، أن غياب المفرج عن قائمة الهلال أمام الاتفاق، كان قرارًا فنيًا من قبل مدرب الفريق الروماني رازفان لوشيسكو.
وبينت أن اللاعب كان جاهزًا من الناحية البدنية والفنية، ولا يعاني من إصابة عضلة الفخذ الخلفية.
وكان الهلال قد حقق فوزًا على مضيفه الاتفاق، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.