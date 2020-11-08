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أخبار المناطق > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق
08/11/2020   1:10 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، تنبيهات بسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وهطول أمطار رعدية في أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، قد تشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ11من ظهر اليوم حتى الـ9 مساءً.

كما نبهت الأرصاد من رياح نشطة يصاحبها تدن في مدى الرؤية وسحب رعدية ممطرة على منطقة القصيم، والرياض تشمل (الدوادمي، والزلفي، وعفيف)، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم، وفي القصيم حتى الساعة 2 من ظهر يوم غد الإثنين. وفق “أخبار 24”.

فيما تشهد منطقة الجوف رياحا نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدن في مدى الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الـ6 مساءً.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

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