بالفيديو.. “أمانة الشرقية” تضبط 22 طنًا من الطماطم الفاسدة في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

تمكنت فرق الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، من ضبط 22 طنا من الطماطم الفاسدة داخل إحدى الشاحنات في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام معدة للفرز والبيع.
وأوضحت الأمانة أنه تم مصادرة وإتلاف الطماطم واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بالأسواق العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.
تمكنت فرق الإدارة العامة للأسواق بـ #أمانة_المنطقة_الشرقية من ضبط ٢٢ طن من الطماطم الفاسدة في سوق الخضار والفواكه المركزي في إحدى الشاحنات في الدمام معدة للفرز والبيع، حيث تمت مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات حيال الإتلاف وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المتسبب. pic.twitter.com/48myQdwG2x
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) November 7, 2020