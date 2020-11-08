كشفت مصادر، تفاصيل جديدة حول مقطع الفيديو المتداول لاحتراق مركبة فتاة قرب أحد أشهر المجمعات التجارية بمحافظة الخبر.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن السيارة التي تعرضت للاحتراق تحمل لوحات “إيجار” من إحدى الشركات، وكان بها فتاتان من جنسية خليجية.
وأشارت إلى أن حريق السيارة ناجم عن حادِث تصادم، حيث عبرت الفتاة بسياراتها الطريق لكنها فوجئت بمركبة أخرى يقودها متهور تقطع الإشارة في الاتجاه المعاكس، فحاولت الفتاة تفادي المركبة فاصطدمت بإشارة المرور والرصيف؛ الأمر الذي تسبب في تأثر الجزء المخصص للبنزين واندلاع الحريق.
ولفتت إلى أن الفتاتين غادرتا المركبة على الفور دون التعرض لإصابات، فيما تجمع المارة لإطفاء الحريق ومساعدتهما في جلب حقيبة تحتوي جوازات سفرهما من السيارة قبل أن يأتي عليها الحريق.