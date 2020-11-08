مع قرب تطبيقها في الرياض وجدة والدمام .. كم تبلغ قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسارات؟

بدأ العد التنازلي لعملية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من الرياض والدمام وجدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام.
وأظهرت جداول لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية رقم (3)، أن قيمة مخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق تتراوح بين 300 و500 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أكدت أنه سيتم في عملية الرصد استخدام أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.