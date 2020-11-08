“النقل الجماعي” تسجل خسائر قدرها 302 مليون ريال خلال 9 أشهر.. وتوضح الأسباب

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” تسجيل خسائر قدرها 302 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بأرباح 74.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
وكشفت الشركة التي تدير أسطولا من الحافلات لنقل الركاب عبر المدن في المملكة والدول المجاورة، عن 5 أسباب وراء الخسائر، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات النشاط بسبب إجراءات مكافحة “فيرس كورونا” وما صاحب ذلك من تعليق خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي وموسمي رمضان والحج.
وتضمنت الأسباب عملية ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع تكاليف التمويل في الشركة التابعة، وكذلك انخفاض إيرادات أخرى، وتحقيق خسارة في مشروع مشترك لتأثر أعماله بجائحة فيروس كورونا، والانخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع. وفق “أخبار 24”.