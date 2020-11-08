الإدارة العامة للحشود والتفويج تنظم دخول وخروج 920 ألف مصل و408 آلاف معتمر

نظمت الإدارة العامة للحشود والتفويج منذ بداية توافد المعتمرين وحتى الآن، دخول وخروج 920 ألف مصلٍ، و408 آلاف معتمر للمسجد الحرام، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.
وتتابع الإدارة بالاشتراك مع الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة انسيابية الحركة، لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، إضافة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما تقوم برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.
وفق “أخبار 24”.