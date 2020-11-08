متحدث “الصحة” يوضح أبرز العوامل التي أدت لعودة انتشار “كورونا” في عدد من الدول

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أبرز العوامل التي أدت إلى عودة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العديد من الدول، داعياً الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وقال المتحدث في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة الفيروس، إن أبرز هذه العوامل، هي عودة شرائح واسعة بالاختلاط دون الاهتمام بالإجراءات الاحترازية خاصة وضع “الكمامات ” أو ترك مسافات آمنة.
وأضاف العبد العالي، أن هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها وهي: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان. وفق “أخبار 24”.