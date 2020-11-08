أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الأحد)، أكبر عملية إطلاق للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض من حيث عدد الأنواع في محمية شرعان في العلا.
وتضمّنت العملية إطلاق 25 رأسًا من الوعول الجبلية و50 رأسًا من ظباء الريم، و20 رأسًا من ظباء الأدمي و10 رؤوس من المها العربي “الوضيحي” في محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية للعلا.
وشارك في حفل الإطلاق عددٌ من المسؤولين والجمعيات الأهلية والمواطنين في محافظة العلا، بهدف استعادة الحياة الفطرية المحلية التي كانت تنتشر في المنطقة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز محمد قربان أنه ستكون هناك عدة إطلاقات أخرى هذا العام، بالتعاون والتنسيق مع المحميات الملكية والهيئة الملكية للعلا والمتنزهات الوطنية، إضافة للمحميات التي يشرف عليها المركز.
وفق “أخبار 24”.