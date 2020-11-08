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08/11/2020   10:25 م

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج

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ألقت شرطة الرياض القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتهمين ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين وتحويلها إلى خارج المملكة، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقراً لهم، وتستر ثلاثة مواطنين على نشاطهم ومنهم مالك المتجر.

وأضاف أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها 232,339 ريال، بالإضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج

أخبار المناطق
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