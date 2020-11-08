بالفيديو.. مداهمة مستودع مخالف لإعادة تغليف المراتب المستعملة بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، عن ضبط مستودع مخالف استخدمته عمالة وافدة لإعادة تغليف المراتب المستعملة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة، لحظة مداهمة المستودع المخالف، حيث يتم إعادة تغليف المراتب وبيعها على أنها جديدة، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكان مراقبو الأمانة قد اشتبهوا بتحركات العمالة المخالفة أثناء جولاتهم الدورية ضمن نطاق البلدية، فقد أوضح المراقب عون الشريف أنه جرى حجز المركبات التي تنقل المراتب المغشوشة وإغلاق الموقع. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الأمانة بأن العمالة المخالفة لاذت بالفرار عند بدء المداهمة، وجرى ضبط أكثر من 1000 مرتبة مغشوشة جاهزة قبل توزيعها في الأسواق وبيعها على أنها جديدة.
مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون مستودعًا استخدمته عمالة وافدة لإعادة تغليف المراتب المستعملة وبيعها على أنها جديدة.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.. pic.twitter.com/jMEnDnIxzi
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 8, 2020