“الوطنية للإسكان” تطلق مشروع “المشرقية” بعدد 3700 وحدة سكنية شرق الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، بعدد 3701 وحدة سكنية متنوعة.
وأوضحت الشركة أنه ابتداءً من اليوم (الأحد)، يبدأ حجز مواعيد زيارة مركز سكني الشامل من خلال الـــرابـــط ، للتقديم على المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، أن المشروع يأتي لتوفير حلولٍ سكنية ملائمة بالتوازي مع زيادة المعروض، وامتدادًا لما طرحته الشركة مؤخرًا من مشاريع متنوعة، شهدت إقبالًا عاليًا أثمر عن حجز أكثر من 90% منها خلال فترة قياسية. وفق “أخبار 24”.
وتوفّر وحدات المشروع السكنية 6 تصاميم مختلفة بمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما يتضمّن 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا وعددًا من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء.