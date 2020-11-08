النصر يقدم عرضًا مغريًا لخطف مدافع سانتوس البرازيلي

كشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع سانتوس البرازيلي، لوكاس فيريسيمو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية، وفقًا لـ”جول”، إن بنفيكا تقدم بعرض لاستعارة لوكاس فيريسيمو لمده عام واحد، وإذا نجح سيتم شراء عقده مقابل 6.5 مليون يورو وسيُدفع المبلغ على 5 دفعات.
وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن عرض النصر وصلت قيمته إلى 2.5 مليون يورو، تُدفع دفعة واحدة، ثم يضاف إليها ثلاثة ملايين يورو أخرى في يناير، عندما يصل اللاعب إلى المملكة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب فيريسيمو، يعطي الأولوية لأوروبا وبنفيكا، لكن العرض المادي الذي قدمه نادي النصر، هو الأكثر إرضاءً لسانتوس حتى الآن.