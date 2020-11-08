إصابة عوض خميس بالرباط الصليبي

أعلن نادي الرائد، رسميًا اليوم الأحد، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عوض خميس، بالرباط الصليبي، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الوحدة في دوري المحترفين.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة لاعب عوض خميس عن وجود قطع في الرباط الصليبي، يحتاج خلالها للتدخل الجراحي حيث سيجري عملية جراحية قريباً باذن الله”. وفق “أخبار 24”.
وتعود الإصابة في مباراة الرائد والوحدة، بعد كرة مشتركة بين خميس، ولاعب الوحدة وليد باخشوين، والتي أُقيمت في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.